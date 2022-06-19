Ексочільник СБУ Києва, обвинувачений в розгоні Майдану, втік з України – ЗМІ

Олександра Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року

Олександра Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року

Уже після втечі суд заочно обрав Щеголєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Шевченківський райсуд Києва 18 травня поточного року оголосив колишнього очільника управління Служби безпеки України в місті Києві – Олександра Щеголєва – у міжнародний розшук. Про це Watchers стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Олександра Щеголєва звинувачують в організації штурму Майдану в ніч з 18-го на 19-го лютого 2014-го року. В результаті цих подій у центрі Києва згорів Будинок профспілок, близько 10 протестувальників убиті, десятки були поранені. За інформацією слідства, до планування операції були причетні посадовці МВС та СБУ Києва, зокрема – Щеголєв.

Уже після втечі суд заочно обрав Щеголєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Щеголева оголосили у розшук 04.04.2022, у міжнародний розшук – 18.05.2022. Також 10.06.2022 обрали йому заочно запобіжний захід у вигляді вари. Провадження на цей час зупинено», – повідомило джерело у коментарі Watchers.

Слухання у справі про організацію так званої антитерористичної операції у центрі Києва (18 лютого 2014-го) тривали впродовж кількох років. Суд перебував на стадії допиту свідків.

Спершу Щеголєв перебував під вартою, в подальшому суд поступово пом’якшував йому запобіжний захід. Так, у червні 2019-го Шевченківський районний суд Києва відпустив Олександра Щеголєва під домашній арешт. А у жовтні того ж року знову пом’якшив йому запобіжний захід, відпустивши з домашнього арешту під особисте зобов’язання.

У січні 2020-го, під час засідання в суді, прокурор Олександр Супрун заявив, що Олександр Щеголєв міг передати матеріали кримінальної справи проросійському блогеру Анатолію Шарію. На основі даних фактів прокурор просив суд змінити запобіжний захід Щеголєву.

«Зараз з’явилися нові обставини для зміни запобіжного заходу. Йдеться про те, що протягом грудня 2019-го року неодноразово було здійснено розголошення даних кримінального провадження», – зазначав тоді прокурор.

За його словами, Анатолій Шарій у низці своїх відео поширив матеріали вказаного провадження.

Ідеться про відеозапис слідчого експерименту із Щеголєвим, висновки судових експертиз та різні відео, пов’язані з проведенням оперативно-розшукових заходів.

Також у 2021-му році партія Шарія висунула кандидатом на виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката Щеголєва – Валентина Рибіна.

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання слідчого ДБР на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Володимира Сівковича у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.