«Відкосив» від тюрми. СБУ показала відео допиту полоненого бойовика «ЛНР»

Чоловікові загрожував уже четвертий тюремний термін

Українські військові взяли у полон бойовика із так званої «ЛНР». Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю. Відео допиту бойовика оприлюднив пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

За словами полоненого, у 2021 році йому запропонували підписати контракт, аби не сісти за ґрати вчетверте. До цього він був двічі засудженим за пограбування та один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Таким чином у липні минулого року чоловік приєднався до лав «народної міліції ЛНР». З початку повномасштабної війни його відправили на фронт. Але більшість часу бойовик провів під вартою у комендатурі, бо його спіймали на пияцтві. Наприкінці травня горе-вояка відправили на захоплення Сєвєродонецька, але за три дні він здався у полон.

«Це не наша війна, продовжувати її немає сенсу», – сказав полонений на допиті.

Нагадаємо, раніше українські військові взяли в полон пілота збитого російського Су-25.

18 червня координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.