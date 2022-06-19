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  4. «Відкосив» від тюрми. СБУ показала відео допиту полоненого бойовика «ЛНР»
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    Події в Україні

    «Відкосив» від тюрми. СБУ показала відео допиту полоненого бойовика «ЛНР»

    Чоловік приєднався до лав &laquo;народної міліції ЛНР&raquo; у липні минулого року - «Відкосив» від тюрми. СБУ показала відео допиту полоненого бойовика «ЛНР»
    Чоловік приєднався до лав «народної міліції ЛНР» у липні минулого року
    фото: скріншот із відео

    Чоловікові загрожував уже четвертий тюремний термін

    Українські військові взяли у полон бойовика із так званої «ЛНР». Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю. Відео допиту бойовика оприлюднив пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

    За словами полоненого, у 2021 році йому запропонували підписати контракт, аби не сісти за ґрати вчетверте. До цього він був двічі засудженим за пограбування та один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

    Таким чином у липні минулого року чоловік приєднався до лав «народної міліції ЛНР». З початку повномасштабної війни його відправили на фронт. Але більшість часу бойовик провів під вартою у комендатурі, бо його спіймали на пияцтві. Наприкінці травня горе-вояка відправили на захоплення Сєвєродонецька, але за три дні він здався у полон.

    «Це не наша війна, продовжувати її немає сенсу», – сказав полонений на допиті.

    Нагадаємо, раніше українські військові взяли в полон пілота збитого російського Су-25.

    18 червня координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

    Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

    Теги: росія окупанти СБУ «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    «Відкосив» від тюрми. СБУ показала відео допиту полоненого бойовика «ЛНР»