Чому суд заборонив партію Медведчука: роз’яснення СБУ

Представники ОПЗЖ фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави

Служба безпеки України оприлюднила підстави для ухваленої судом заборони партії «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, який заборонив діяльність ОПЗЖ, розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

В СБУ також додали, що підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів ОПЗЖ до:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства.

У спецслужбі наголосили, що в умовах військової агресії РФ діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

«Представники ОПЗЖ фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику Росії. СБУ і надалі продовжить представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб і партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку», – додали у СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя». За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ, майно цієї політсили передано на користь держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.