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    Події в Україні

    У Каховці постраждало п’ятеро людей, які вийшли подивитися на збиту ракету

    Місцеві вийшли подивитися на збиту над Плодовим ракету - У Каховці постраждало п’ятеро людей, які вийшли подивитися на збиту ракету
    Місцеві вийшли подивитися на збиту над Плодовим ракету
    фото МВС

    Двоє людей загинуло від поранення уламками

    У Каховці, що на Херсонщині п’ятеро людей потрапили до лікарні, після того, як вийшли на вулицю подивитися на збиту ракету. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

    «Сьогодні з ранку в Каховці було неспокійно. П’ятеро цивільних мешканців з пораненнями поступило в Каховську міську лікарню. Двоє вбитих, троє поранених ( з них один у важкому стані в реанімації, двоє середньої важкості). У всіх поранення від уламків», – йдеться у повідомленні.

    Інформація з лікарні Каховки щодо доставлених з Таврійська сьогодні вранці.

    «Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок», – пояснили лікарі.

    Нагадаємо, у Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення. Також російські війська сьогодні, 15 квітня, обстріляли з мінометів прикордонників в районі населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина лікарня Україна ракета окупація #stoprussia
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    У Каховці постраждало п’ятеро людей, які вийшли подивитися на збиту ракету