У Каховці постраждало п’ятеро людей, які вийшли подивитися на збиту ракету

Двоє людей загинуло від поранення уламками

У Каховці, що на Херсонщині п’ятеро людей потрапили до лікарні, після того, як вийшли на вулицю подивитися на збиту ракету. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

«Сьогодні з ранку в Каховці було неспокійно. П’ятеро цивільних мешканців з пораненнями поступило в Каховську міську лікарню. Двоє вбитих, троє поранених ( з них один у важкому стані в реанімації, двоє середньої важкості). У всіх поранення від уламків», – йдеться у повідомленні.

Інформація з лікарні Каховки щодо доставлених з Таврійська сьогодні вранці.

«Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися і ось наслідок», – пояснили лікарі.

Нагадаємо, у Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення. Також російські війська сьогодні, 15 квітня, обстріляли з мінометів прикордонників в районі населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.