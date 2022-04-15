Чернігівщина після російських загарбників: страшні наслідки (відео)

Російська окупація принесла лише смерть та руйнування

Путінська орда продовжує нищити українські міста

Чернігівщина потроху приходить до тями після російської навали. Але численні злочини загарбники нагадують про себе кожного дня.

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського опублікувала відео, де показала в якому стані перебуває Чернігівщина після спроб «визволення» російськими окупантами.

Зруйновані будинки, розграбовані магазини, хвости ракет, що не розірвалися після падіння. На жаль, це новий краєвид звільненого регіону.

«Ніколи знову», − підписали відео українські вояки.

Нагадаємо, журналісти «Громадського» поспілкувались з мешканцями села Ягідне, яке тепер називають чернігівською Бучею.

Раніше було опубліковано нові фотографії понівеченого війною села Ягідне на Чернігівщині.

Після звільнення від російських військ − воно майже місяць перебувало під російською окупацією, вид у села жахливий. Місцевим жителям, по суті, нікуди вертатися.

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