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    Руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі показали на знімках із космосу

    Руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі показали на знімках із космосу

    Населені пункти у Київській області після російської окупації

    Супутниковий центр ООН UNOSAT показав рівень руйнувань українських міст під час російсько-української війни на знімків із космосу. Знімки опубліковані на сайті Інституту підготовки та досліджень ООН.

    Так, згідно з супутниковими знімками, у Київській області найбільше зруйновано село Горенка – пошкодження оцінюються у 77% території. Ірпінь постраждав на 71%, Гостомель – на 58%, Буча – на 26%.

    Горенка

    Ірпінь

    Гостомель

    Буча

    Нагадаємо, триває 51-й день повномасштабного вторгнення Росії на суверенну території України.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі показали на знімках із космосу