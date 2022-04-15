Руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі показали на знімках із космосу

Населені пункти у Київській області після російської окупації

Супутниковий центр ООН UNOSAT показав рівень руйнувань українських міст під час російсько-української війни на знімків із космосу. Знімки опубліковані на сайті Інституту підготовки та досліджень ООН.

Так, згідно з супутниковими знімками, у Київській області найбільше зруйновано село Горенка – пошкодження оцінюються у 77% території. Ірпінь постраждав на 71%, Гостомель – на 58%, Буча – на 26%.

Горенка

Ірпінь

Гостомель

Буча

Нагадаємо, триває 51-й день повномасштабного вторгнення Росії на суверенну території України.

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