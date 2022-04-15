Руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі показали на знімках із космосу
Населені пункти у Київській області після російської окупації
Супутниковий центр ООН UNOSAT показав рівень руйнувань українських міст під час російсько-української війни на знімків із космосу. Знімки опубліковані на сайті Інституту підготовки та досліджень ООН.
Так, згідно з супутниковими знімками, у Київській області найбільше зруйновано село Горенка – пошкодження оцінюються у 77% території. Ірпінь постраждав на 71%, Гостомель – на 58%, Буча – на 26%.
Горенка
Ірпінь
Гостомель
Буча
Нагадаємо, триває 51-й день повномасштабного вторгнення Росії на суверенну території України.