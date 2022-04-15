На Чернігівщині ворог атакує позиції прикордонників

Окупанти стріляли 13 разів

Російські війська сьогодні, 15 квітня, обстріляли з мінометів прикордонників в районі населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині, де знаходиться пункт пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Обстріли здійснювалися з ворожої території. Окупанти стріляли 13 разів.

«На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників. Сьогодні о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території», – інформує ДПСУ.

На щастя, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.

Нагадаємо, 14 квітня російські війська обстріляли околиці міста Городня Чернігівської області. З якої зброї була здійснена атака поки не відомо.