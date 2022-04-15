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    Події в Україні

    На Чернігівщині ворог атакує позиції прикордонників

    Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник - На Чернігівщині ворог атакує позиції прикордонників
    Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник
    фото: Міноборони

    Окупанти стріляли 13 разів

    Російські війська сьогодні, 15 квітня, обстріляли з мінометів прикордонників в районі населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині, де знаходиться пункт пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Обстріли здійснювалися з ворожої території. Окупанти стріляли 13 разів.

    «На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників. Сьогодні о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території», – інформує ДПСУ.

    На щастя, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

    Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.

    Нагадаємо, 14 квітня російські війська обстріляли околиці міста Городня Чернігівської області. З якої зброї була здійснена атака поки не відомо.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині ворог атакує позиції прикордонників