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    Події в Україні

    У катастрофі АН-26 під Харковом загинув син депутата

    • Розсилка
    Хлопцю було 20 років - У катастрофі АН-26 під Харковом загинув син депутата
    Хлопцю було 20 років
    Фото zagittya.com.ua

    Володимир Олабін був курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил

    На борту військового літака АН-26, що розбився 25 вересня, знаходився син депутата Миколаївської обласної Ради Вадима Олабіна двадцятирічний солдат Володимир Олабін, він загинув.

    Про це повідомили у пресслужбі політсили «Опозиційна платформа – За життя».

    Володимир Олабін був курсантом Харківського національного університету Повітряних Сил, в листопаді йому мав виповнитися 21 рік.

    «Миколаївська обласна партійна організація «Опозиційної платформи – за життя» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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