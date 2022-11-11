У Харкові на міні підірвалися двоє дітей 

Хлопці зараз у лікарні

️Сьогодні, 11 листопада, у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Двоє хлопчиків 15 та 12 років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

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Влада просить пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області та в жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.

Нагадаємо, днями у Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.