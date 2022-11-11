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У Харкові на міні підірвалися двоє дітей 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Харкові на міні підірвалися двоє дітей 
Мешканців регіону просять пам'ятати про мінну небезпеку 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Хлопці зараз у лікарні 

️Сьогодні, 11 листопада, у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Двоє хлопчиків 15 та 12 років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

Влада просить пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області та в жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102. 

Нагадаємо, днями у Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями. 

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Теги: поранення Харків вибухівка

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