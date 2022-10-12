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Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині
У вулику виявили дві гранати, залишені російськими окупантами
фото: Поліція Київської області

Рашисти під час окупації Київщини замінували вулик

Поліція Київщини задокументувала черговий злочин окупантів проти мирного населення. У селі Бабинці правоохоронці виявили замінований вулик. Вибухівка не здетонувала завдяки бджолам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київщини.

«11 жовтня, близько 15 години, до поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя селища Немішаєве. Чоловік приїхав до пасіки у село Бабинці і виявив замінований вулик, в якому знаходились дві гранати «Ф-1» та «РГД-5».

Вибухові пристрої були примотані один до одного скотчем всередині вулика, чеки окупанти замінили на англійські шпильки, і капроновою ниткою з’єднали гранати та кришку вулика. На щастя, вибухівка не здетонувала, ймовірно через те, що бджоли залили запалювачі медом», – розповіли у поліції.

Сапери Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 знешкодили пастку. За фактом порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування.

Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині фото 1
Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині фото 2
Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині фото 1

Нагадаємо, раніше влада Київщини попередила про вибухи. Вони пов'язані з роботами із ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Також відомо, що у Києві в неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.

 

 

Теги: розмінування окупація замінування Київщина

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