Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині

Рашисти під час окупації Київщини замінували вулик

Поліція Київщини задокументувала черговий злочин окупантів проти мирного населення. У селі Бабинці правоохоронці виявили замінований вулик. Вибухівка не здетонувала завдяки бджолам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київщини.

«11 жовтня, близько 15 години, до поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя селища Немішаєве. Чоловік приїхав до пасіки у село Бабинці і виявив замінований вулик, в якому знаходились дві гранати «Ф-1» та «РГД-5».

Вибухові пристрої були примотані один до одного скотчем всередині вулика, чеки окупанти замінили на англійські шпильки, і капроновою ниткою з’єднали гранати та кришку вулика. На щастя, вибухівка не здетонувала, ймовірно через те, що бджоли залили запалювачі медом», – розповіли у поліції.

Сапери Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 знешкодили пастку. За фактом порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше влада Київщини попередила про вибухи. Вони пов'язані з роботами із ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Також відомо, що у Києві в неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.