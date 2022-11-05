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Стало відомо, скільки часу знадобиться для розмінування Луганщини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки часу знадобиться для розмінування Луганщини
Спочатку планують обстежувати дороги й територію об'єктів критичної інфраструктури
фото ілюстративне

Допомогти очистити регіон від мін зголосилася Хорватія

Мінімум десятиліття знадобиться для розмінування Луганської області. Хорватія допоможе очистити регіон від мін. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Хорватія погодилася надати для розмінування як техніку, так і спеціалістів. Очищення території від мін – це перше, що робитимуть на Луганщині після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, запевняє Гайдай. Спочатку планують обстежувати дороги й територію об'єктів критичної інфраструктури.

Гайдай каже, що росіяни намагаються збільшувати кількість техніки та солдатів на Луганщині. Проте в українських військових усе одно є просування на цьому напрямку, запевнив голова ОВА.

За його словами, також росіяни щоденно обстрілюють усі деокуповані населені пункти, а обласна адміністрація намагається вивозити звідти людей.

Гайдай зазначив, що окупанти не збираються займатися відновленням територій і не подбали про опалювальний сезон. «Люди в містах мерзнуть. Немає навіть плівки, аби закрити вікна», – каже посадовець.

Раніше повідомлялось, що США допоможуть Україні відвоювати Херсон.

Також зазначалось, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Сергій Гайдай розмінування війна Луганщина

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