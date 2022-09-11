У Харкові прогриміли вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові після опівночі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила «двох стін».

Зараз немає офіційної інформації від влади.

Нагадаємо, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський та Холодногірський райони міста Харкова, є поранені та загиблий.

Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.