У Харкові прогриміли вибухи
Жителів просять залишатися в укриттях
У Харкові після опівночі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила «двох стін».
Зараз немає офіційної інформації від влади.
Нагадаємо, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський та Холодногірський райони міста Харкова, є поранені та загиблий.
Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.
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