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У Харкові прогриміли вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прозвучали вибухи
фото з відкритих джерел

Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові після опівночі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила «двох стін».

Зараз немає офіційної інформації від влади. 

Нагадаємо, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський та Холодногірський райони міста Харкова, є поранені та загиблий.

Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

Теги: вибух Харків війна

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