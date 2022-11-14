У Херсоні попався перевдягнений окупант (відео) 

Вороги, які не встигли втекти з міста, тепер маскуються

Рашист намагався прикинутися цивільним та місцевим

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим». Про це повідомила пресслужба установи.

Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ. Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Нагадаємо, операція зі звільнення Херсона від окупантів тривала з вересня. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. У мережі вже з’явилися фото та відео.

На вулиці вийшло багато людей. Президента також вітали місцеві жителі з балконів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у результаті слідчо-оперативних дій Cлужба безпеки України у Харкові затримала поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.