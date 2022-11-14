Історичні кадри. Зеленський нагородив захисників у Херсоні (фото)

Президент підписав фото з нагородження воїнів: «Наші герої»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до нещодавно визволеного Херсона нагородив українських воїнів. Відповідні фото з’явилися у Telegram-каналі глави держави.

«Наші герої», – написав президент.

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Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

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Тим часом у Кремлі вже відреагували на візит українського лідера.

Також Зеленський повідомив, куди далі рухатимуться українські війська.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.