У Хмельницькому пролунав вибух

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогримів звук вибуху. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram.

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«Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтейся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Про наслідки та причини вибуху наразі не повідомляється.

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Зазначимо, що тривога на Хмельниччині триває від 01:20. Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, що на Житомирщині та Київщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.