У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Мешканцям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

У Київській та низці північних і центральних областей України приблизно о 00:12 завили сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про активність невстановлених ворожих повітряних об'єктів на півночі. Попередньо, ними можуть бути дрони типу «Шахед».

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Тривогу оголошено в Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Луганській, частині Кіровоградської області та в Криму. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу.

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Київська обласна військова адміністрація заявила про загрозу атаки дронами та закликала жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу тривоги.

«Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові», – йдеться в повідомленні.

О 00:35 тривога поширилася на Черкаську та Житомирську області. Після 01:20 тривога охопила Хмельницьку та Рівненську області.

Мапа тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.