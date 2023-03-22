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На Київщині спрацювали сили ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині спрацювали сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші

У Київській області проти ворожих безпілотників працює протиповітряна оборона. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Київській та низці областей України приблизно о 00:12 завили сирени повітряної тривоги. Київська обласна військова адміністрація заявила про загрозу атаки дронами.

До слова, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: Київ Київщина системи ППО обстріл

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