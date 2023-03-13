Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге лунав сигнал повітряної тривоги

Чотири винищувач МіГ-31БМ перелетіли у Курську область

Сьогодні, 13 березня, у Росії спостерігається активність стратегічної і тактичної авіації,саме тому у Києві та низці областей України лунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат,у коментарі «Українській правді».

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Зокрема був зафіксований зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому в Енгельсі Саратовської області. Він виконував маневри.

Також у РФ чотири винищувач МіГ-31БМ перелетіли у Курську область.

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Дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22 М3 вилетів із аеродрому «Шайковка» на північ.

Також, за словами Ігната, в Брянській області РФ та на східному напрямку фіксувалася активність тактичної авіації Росії.

Нагадаємо, в Україні близько 13 години вдруге за день пролунав сигнал повітряної тривоги.

Розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.