На Житомирщині працювала ППО

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші

У Житомирській області проти ворожих літальних об’єктів працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму Telegram.

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«На Житомирщині працює ППО. Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони», – написав він.

Зазначимо, що тривога в області розпочалася о 00:35.

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Нагадаємо, що в Київській області проти ворожих безпілотників працювали сили ППО. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

До слова, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.