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У Криму вибухи та стрілянина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму вибухи та стрілянина

Місцеві мешканці побачили дрон перед вибухом

Сьогодні, 20 березня, у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) пролунав вибух, чути стрілянину та активна авіація. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Дуже багато вибухів та стрілянина в Джанкої. Тільки адміни зібралися чай пити та байки, як тут таке шоу. Навіть гелікоптери полетіли кудись далеко від Джанкоя», – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що місцеві мешканці побачили дрон перед вибухом. «А перед цим під Євпаторією літаки розліталися туди-сюди, туди-сюди. Аеродром у Новофедорівці перезбудився», – йдеться у повідомленнях.

Офіційної інформації щодо причин вибуху наразі немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід.  Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста. Попередньо хтось проник за паркан і заклав вибухівку. Зазначається, що потужність вибухівки була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Трохи пошкодило металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см.

Також 18 березня, вранці в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів.

Теги: 8 березня вибух Telegram стрілянина

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