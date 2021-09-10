З'явилося відео, як у Києві обікрали представницю ОНН

Злодійок затримали

У соціальній мережі з'явилося відео, як в центрі Києва дві злодійки обікрали голову офісу ООН «Жінки в Україні». Відповідне відео оприлюднив «Київ оперативний».

На вулиці Саксаганського дві жінки обікрали чиновницю з ООН. Судячи з відео, крадійки «залізли» до неї у рюкзак прямо на ходу, коли потерпіла поверталася з магазину з пакунками.

Правоохоронці затримали жінок 1987 і 1995 років народження. Обидні неодноразово судимі.

Нагадаємо, в американському штаті Луїзіана аферист навмисно впав під колеса Tesla та заявив, що його збили. Проте камера електрокара зафіксувала, що «потерпілий» інсценував інцидент.

А ось у Києві водій примудрився заїхати на вантажівці у фонтан. Як це було, дивіться за цим посиланням.