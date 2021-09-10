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    Події в Україні

    З'явилося відео, як у Києві обікрали представницю ОНН

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    Жертвою пограбування стала голова офісу ООН &laquo;Жінки в Україні&raquo; - З'явилося відео, як у Києві обікрали представницю ОНН

    Жертвою пограбування стала голова офісу ООН «Жінки в Україні»

    Фото з відкритих джерел

    Злодійок затримали

    У соціальній мережі з'явилося відео, як в центрі Києва дві злодійки обікрали голову офісу ООН «Жінки в Україні». Відповідне відео оприлюднив «Київ оперативний».

    На вулиці Саксаганського дві жінки обікрали чиновницю з ООН. Судячи з відео, крадійки «залізли» до неї у рюкзак прямо на ходу, коли потерпіла поверталася з магазину з пакунками.

    Правоохоронці затримали жінок 1987 і 1995 років народження. Обидні неодноразово судимі.

    Нагадаємо, в американському штаті Луїзіана аферист навмисно впав під колеса Tesla та заявив, що його збили. Проте камера електрокара зафіксувала, що «потерпілий» інсценував інцидент.

    А ось у Києві водій примудрився заїхати на вантажівці у фонтан. Як це було, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Київ ООН пограбування
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    З'явилося відео, як у Києві обікрали представницю ОНН