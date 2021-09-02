Вчора відкривали, сьогодні зруйнували. Новий фонтан у столиці не прожив і доби (фото)

На відремонтованій Арсенальній площі провалилась вантажівка

Сьогодні, на недавно відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вранці 2 вересня вантажівка провалилась у яму. Фото з місця оприлюднив Микола Панченко на сторінці у Fаcebook.

Судячи з фото, провалля утворилось досить значне, на всю довжину машини, яка помістилась в яму двома колесами.

Нагадаємо, учора, 1 вересня, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.