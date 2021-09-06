Мільйонерку покарали за перевищення швидкості величезним штрафом

У Швейцарії жінку оштрафували на 370 тисяч євро за перевищення швидкості

У Швейцарії заможну водійку на Range Rover оштрафували за перевищення швидкості на 370 тисяч євро

У деяких країнах сума штрафу за порушення правил дорожнього руху може перевищувати вартість автомобіля. Так, наприклад, на початку вересня у Швейцарії жінка на позашляховику Range Rover перевищила швидкість на 43 кілометри на годину. Це зафіксувала камера. І водійці виписали штраф на 370 тисяч євро, повідомляє видання DividendWealth.

За ці гроші в тій самій Швейцарії можна купити три автомобілі Range Rover. Щоправда, згодом жінка оскаржила рішення поліції. І суму штрафу скоротили до 193 тисяч євро.

Місцева влада нарахувала такий штраф через те, що у Швейцарії сума покарання за порушення правил дорожнього руху прив’язується до статків порушника. І, виявилося, що статки жінки складають 12 млн євро.

В Україні подібна система поки що не діє. Але у місцевої влади цікаві ідеї теж є. Наприклад, в Міністерстві внутрішніх справ розробили проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках. Як працюватиме цей закон, якщо його приймуть, дивіться за посиланням.