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    Крадіжка грошей з банківських карт: викрито нову шахрайську схему

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    Для крадіжки даних платіжних карт угрупування FIN7 використовує файли Word - Крадіжка грошей з банківських карт: викрито нову шахрайську схему

    Для крадіжки даних платіжних карт угрупування FIN7 використовує файли Word

    Фото з відкритих джерел

    Шахраї використовують файли Word для того, щоб викрасти дані банківських карт

    У світі діє нова шахрайська схема крадіжки даних банківських карт. За аферою стоять кібернетичні злочинці з угруповання FIN7. Вони організували нову кампанію з розповсюдження вірусів, яка базується на інтересі користувачів до нової операційної системи Windows 11.

    Зловмисники розсилають заражені файли Word, запуск яких призводить до завантаження в систему шкідливого програмного забезпечення, що дозволяє викрадати дані.

    Ця тактика є досить успішною, про що свідчать цифри: FIN7 приписують крадіжку даних понад 15 мільйонів платіжних карт і нанесений матеріальний збиток приблизно на мільярд доларів.

    У 2018 році правоохоронним органам вдалося заарештувати трьох членів угруповання, а також одного з організаторів, який був затриманий у квітні цього року. Попри це, угруповання продовжує функціонувати.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Windows
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    Крадіжка грошей з банківських карт: викрито нову шахрайську схему