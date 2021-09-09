Крадіжка грошей з банківських карт: викрито нову шахрайську схему

Шахраї використовують файли Word для того, щоб викрасти дані банківських карт

У світі діє нова шахрайська схема крадіжки даних банківських карт. За аферою стоять кібернетичні злочинці з угруповання FIN7. Вони організували нову кампанію з розповсюдження вірусів, яка базується на інтересі користувачів до нової операційної системи Windows 11.

Зловмисники розсилають заражені файли Word, запуск яких призводить до завантаження в систему шкідливого програмного забезпечення, що дозволяє викрадати дані.

Ця тактика є досить успішною, про що свідчать цифри: FIN7 приписують крадіжку даних понад 15 мільйонів платіжних карт і нанесений матеріальний збиток приблизно на мільярд доларів.

У 2018 році правоохоронним органам вдалося заарештувати трьох членів угруповання, а також одного з організаторів, який був затриманий у квітні цього року. Попри це, угруповання продовжує функціонувати.

Джерело: 24 канал