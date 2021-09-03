Водій без штанів та вантажівка у фонтані: найкурйозніші дорожні пригоди тижня

Добірка курйозних дорожньо-транспортних пригод, герої яких прославилися цього тижня

«Главком» підготував добірку курйозних дорожньо-транспортних пригод тижня. Жоден з їх учасників не постраждав. Принаймні, фізично.

Водій без штанів

Під Києвом водій іномарки при виїзді зачепив інше авто, а його власника «прокатав» на капоті. Дорожньо-транспортна пригода сталася на парковці біля супермаркету в Білогородці, в понеділок, 30 серпня.

За версією очевидців, неадекватний водій Audi, який перебував за кермом в трусах, футболці та босоніж, виїжджаючи зі стоянки, вдарив Nissan. Коли водій пошкодженої машини почав пред'являти претензії, порушник направив своє авто на нього і прокотив людину на капоті.

Поїзд проти «вітряка»

В Техасі альтернативна енергетика зіткнулася з вантажним локомотивом у прямому сенсі цього слова. Поїзд протаранив лопать вітрової турбіни, яку перевозила вантажівка. Водій останньої не встиг переїхати залізничну колію.

Проблема виникла, коли далекобійнику довелося повертати з великогабаритним вантажем. Але локомотив не лишив часу на роздуми.

На щастя, ніхто із людей не постраждав. Хоча, очевидно, що вантажівка та лопать тепер потребують серйозного ремонту. Чи зазнав серйозних ушкоджень локомотив, невідомо.

Корова в ресторані

Джессіка Нельсон з міста Мосайні в американському штаті Вісконсін була вкрай здивована, побачивши корову на задньому сидінні седана Buick, коли стояла в черзі на «МакДрайв» - сервіс для обслуговування водіїв в мережі ресторанів McDonald's.

Жінка зняла побачене на відео та розмістила допис на своїй сторінці у Facebook. Очевидно, про публікацію стало відомо власнику того самого Buick і він зв’язався з авторкою відео.

Чоловік пояснив, що в машині знаходилась не корова, а теля. Він повертався з ярмарку, на якому щойно придбав не одне, а три теляти, й усі вони їхали на задньому сидінні, просто двоє лежали на кріслах та підлозі й були непомітні.

Вантажівка у фонтані

У Києві на Арсенальній площі 1 вересня відкрили, так званий, «сухий» фонтан – це різновид фонтанів, які не мають басейну для води.

А вже 2 вересня у цей фонтан заїхала вантажівка та провалилась.

«Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче…», - написав на своїй сторінці у Telegram міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, вантажівка пошкодила покриття фонтану. Але, як стверджує голова Києва, інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

«А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки», - підкреслив Кличко.