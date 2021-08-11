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    Найбільша крадіжка криптовалюти: хакери поцупили понад $600 млн

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    Кіберзлочинці&nbsp;зламали транснаціональну блокчейн-платформу Poly Network - Найбільша крадіжка криптовалюти: хакери поцупили понад $600 млн
    Кіберзлочинці зламали транснаціональну блокчейн-платформу Poly Network
    Фото: Adobe Stock

    Poly Network розмістила адреси ймовірних хакерів, закликавши блокувати переклади токенов від таких відправників

    Хакери зламали платформу на основі блокчейн Poly Network та вивели понад $600 мільйонів у криптовалютах. Це може бути однією з наймасштабніших крадіжок такого роду в історії децентралізованих фінансових сервісів (DeFi).

    Компанія SlowMist, яка спеціалізується на безпеці систем на основі блокчейну, опублікувала заяву щодо інциденту.

    Сама ж Poly Network виклала у Twitter лист до хакерів, де зазначила, що ця крадіжка є найбільшою в історії DeFi та пригрозила, що правоохоронці у будь-якій країні класифікують це як «значний економічний злочин» та переслідуватимуть злочинців.

    Poly Network розмістила адреси ймовірних хакерів, закликавши блокувати переклади токенов від таких відправників.

    «Дуже нерозумно надалі здійснювати будь-які транзакції. Гроші, які ви вкрали, належать десяткам тисячам членів спільноти криптовалют. Ви маєте поговорити з нами, щоб знайти рішення», – йдеться у повідомленні.

    Як пише Forbes, всього зловмисники вивели 2 858 токенів криптовалюти Ethereum на суму близько 267 мільйонів доларів, 6 610 токенів Binance на суму понад 252 мільйони доларів та приблизно 85 мільйонів доларів у токенах USDC у мережі Polygon.

    Так, сукупна вартість вкрадених токенів, станом на ранок вівторка, 10 серпня, становила приблизно 604 мільйони доларів. Це навіть більше, ніж крадіжка 460 мільйонів доларів на біржі криптовалюти Mt. Gox, що призвело до банкрутства цієї компанії та посилення регулювання на ринку криптовалюти сім років тому.

    Незабаром після злому Tether, компанія, яка стоїть за третьою за величиною криптовалютою у світі за ринковою капіталізацією, заморозила приблизно 33 мільйони доларів у токенах USDT.

    Водночас SlowMist заявила, що вже ідентифікувала адресу електронної пошти, IP-адресу та відбитки пальців пристрою зловмисника, а також працює над відстеженням додаткових ключів ідентифікації.

    Теги: кібератака гроші технології блокчейн криптовалюта злочин хакер
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    Найбільша крадіжка криптовалюти: хакери поцупили понад $600 млн