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Масована ракетна атака по Україні: Генштаб повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована ракетна атака по Україні: Генштаб повідомив деталі
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога
фото: Генштаб

Противник, попри значні втрати, штурмує кордони Донецької та Луганської областей

Триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних  з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка - Луганської.

На Бахмутському напрямку

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду.

З метою обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мобільні оператори «Фенікс» та «МКС» з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливих об’єкти противника.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК .

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв мобільні оператори інтернет Авдіївка Херсон громадянство населення Макіївка втрати ворог Бахмут Вугледар

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