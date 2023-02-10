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В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога (мапа)

Літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 16:07 з аеродрому Мачулищі

У багатьох областях України втретє за день оголошено чергову масштабну повітряну тривогу.

У Білорусі вже втретє за день повідомляють про зліт російського літака-розвідника. Також злетів потенційний носій гіперзвукових ракет «Кинжал».

За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 16:07 з аеродрому Мачулищі.

Зліт винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", зафіксовано о 16:11.

В 16:20 ще один МіГ-31К злетів з аеродрому Мачулищі о 16:18.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

 

 

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