У відділку поліції в Києві померла затримана

Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки

У ніч на п’ятницю, 7 травня, до Святошинського управління поліції оперативники доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. А вранці її виявили мертвою. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнату для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило», – йдеться в повідомленні поліції.

Наразі на місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

Правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини смерті жінки.

Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у травні минулого року у Василькові Київської області у відділку поліції померла жінка, яка була затримана за проникнення до чужого помешкання.

У квітні цього року у Старокостянтинові на Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний хлопець.

Раніше в Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією. Тіло чоловіка направили на проведення експертизи, щоб встановити, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною його смерті.