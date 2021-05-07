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    У відділку поліції в Києві померла затримана

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    Жінку виявили мертвою в кімнаті для затриманих - У відділку поліції в Києві померла затримана
    Жінку виявили мертвою в кімнаті для затриманих
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки

    У ніч на п’ятницю, 7 травня, до Святошинського управління поліції оперативники доставили правопорушницю, яку затримали за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

    Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. А вранці її виявили мертвою. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнату для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило», – йдеться в повідомленні поліції.

    Наразі на місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

    Правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини смерті жінки.

    Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.

    Нагадаємо, у травні минулого року у Василькові Київської області у відділку поліції померла жінка, яка була затримана за проникнення до чужого помешкання.

    У квітні цього року у Старокостянтинові на Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний хлопець.

    Раніше в Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією. Тіло чоловіка направили на проведення експертизи, щоб встановити, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною його смерті.

    Теги: Національна поліція України Київ смерть злочин
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