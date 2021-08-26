Пенсіонерці, що утримувала у рабстві трьох чоловіків, призначили домашній арешт

Не першому засіданні жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Луцький міськрайонний суд почав розглядати справу мешканки села Вербаїв Ніни Заболоцьких, яку підозрюють у триманні людей в трудовому рабстві. Про це повідомляє Zaxid.net.

За версією слідства, вона начебто змушувала трьох своїх працівників жити у хліві, забрала в них паспорти, погрожувала фізичною розправою у випадку втечі та не платила за виконану роботу.

Під час засідання жінка неодноразово заявляла про свою невинуватість, запевняючи, що на її господарстві із вирощування великої рогатої худоби люди працювали виключно на добровільних засадах, а більшість працівників самі просились до неї на роботу.

«Це сфабрикована справа. Мене оббрехали. Я не можу витримати цієї неправди. Хтось хоче, щоб я знищила поголів’я худоби. Є люди, які зацікавлені в тому, щоб я не утримувала своє господарство», – заявила фермерка в ході судового засідання.

За словами жінки, один із працівників, який фігурує у справі як потерпілий, вперше приїхав до неї на роботу в 2013 році, і періодично повертався протягом наступних восьми років.

Троє чоловіків, які у цій справі зазначені як потерпілі, на судове засідання не з'явились.

Рішенням суду Ніні Заболоцьких було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 60 діб.

У відкритих джерелах інфомації про Ніну Заболотських небагато. Відомо, що господарство вона утримує зі своїм чоловіком, щоправда, він має проблеми зі здоров'ям та майже нічого не бачить. Також з 2017 по 2022 рік вона неодноразово вигравала тендери на постачання тушок телят до луцького зоопарку.

Нагадаємо, 20 серпня поліція Волині оголосила про завершення досудового розслідування щодо 60-річної мешканки села Вербаїв Ніни Заболотських. Жінці вручили підозру за ч.2 статті 149 ККУ (торгівля людьми).

Нагадаємо, у місті Броди Львівської області 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим.