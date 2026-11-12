У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків
Упродовж ночі російська терористична армія атакувала Волинь реактивними безпілотниками типу шахед. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.
«У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного термінала, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, наразі пожежу локалізовано.
«Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає», – додав Романюк.
Очільник Волинської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, є поранені.
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