У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий

Очільник Волинської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків

Упродовж ночі російська терористична армія атакувала Волинь реактивними безпілотниками типу шахед. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного термінала, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, наразі пожежу локалізовано.



«Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає», – додав Романюк.

Очільник Волинської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, є поранені.