Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
Очільник Волинської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків

Упродовж ночі російська терористична армія атакувала Волинь реактивними безпілотниками типу шахед. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного термінала, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, наразі пожежу локалізовано.
 
«Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає», – додав Романюк.

Очільник Волинської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, є поранені.

Читайте також:

Теги: війна Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побратим Ярослав Могильов зауважив, що Артем Багрій ніколи не відступав.
Рятував життя бійців під обстрілами. Згадаймо військового хірурга Артема Багрія
Сьогодні, 09:00
Трамп провів зустріч з радниками через ситуацію з Іраном
Трамп отримав план завершення протистояння з Іраном за два дні, але є нюанс – Axios
6 листопада, 08:41
Президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін, 15 серпня 2025 року
Максимум від початку великої війни. Як Трамп «дизельною угодою» дав Кремлю заробити на нафті
3 листопада, 15:00
Наразі сторони ще визначають населені пункти і регіони, де можуть відбутися наступні місії
Росія анонсувала домовленості з Україною стосовно прифронтових міст
2 листопада, 15:02
Рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки
Окупанти повторно атакували Харків: є постраждалий
29 жовтня, 08:06
Сезон розлучень у Верховній Раді IX скликання триває
Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі Світська хроніка
23 жовтня, 15:00

Події в Україні

Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Масована атака окупантів на енергетику: дев’ять областей частково залишилися без світла
Масована атака окупантів на енергетику: дев’ять областей частково залишилися без світла
У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець
Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року
Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією
Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
114K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua