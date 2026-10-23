Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі

Колишній соратник Медведчука Олександр Колтунович після народження п’ятої дитини не полишає спроб розірвати шлюб

Верховна Рада IX скликання працює набагато довше, ніж планувалося. Через повномасштабну війну депутати, обрані ще у 2019 році, фактично допрацьовують уже другу звичну каденцію. Такі мегастресові умові даються взнаки. Дехто з парламентарів намагається скласти мандат, а у декого випробування часом і обставинами не витримує шлюб.

Мін'юст фіксує бум розлучень в Україні, «Главком» знаходить підтвердження цій тенденції у Раді. У моніторинг редакції потрапили десятки цивільних справ, у яких народні депутати ставлять крапку в багаторічних шлюбах. Формулювання в судових рішеннях здебільшого буденні: «спільне життя не склалося», «відсутні спільні інтереси». За сухими юридичними рядками – особисті історії, які іноді виявляються значно промовистішими за стандартні пояснення.

З-поміж депутатських розлучень виділяється кейс парламентаря Олександра Колтуновича (обраного від нині забороненої ОПЗЖ, член депгрупи «Платформа за життя та мир»).

За даними Міністерства юстиції , в Україні у I півріччі 2026 року було укладено 79,5 тис. шлюбів проти 12,1 тис. розлучень.

Нащадок втримав тата-нардепа. Але ненадовго

Народному депутату Колтуновичу – 38 років. У 2019 році він уперше обрався до Ради за списками партії «Опозиційна платформа – За життя». У парламенті VIII скликання був оплачуваним помічником нардепа від «Опозиційного блоку», який нині є депутатом від ОПЗЖ Василя Німченка.

У декларації за 2019 рік Олександр Колтунович відобразив одну спільну дитину із дружиною Світланою Кубальською-Колтунович. На кінець 2024-го, коли політик пішов до суду розлучатися, у нього було вже четверо малолітніх дітей.

У своєму позові нардеп пояснив, чому хоче завершити дев’ятирічний шлюб. Мовляв, спільне життя з дружиною не склалося через відсутність взаєморозуміння, втрату почуттів, несумісність характерів, різні погляди на сімейні цінності. Переконував, що вони не ведуть спільне господарство. Натомість подальше спільне життя між подружжям і збереження шлюбу, на думку обранця, є неможливим та суперечить їх інтересам.

Нардеп Олександр Колтунович – батько шести дітей фото: rada.gov.ua

Дружина нардепа Колтуновича до суду не прийшла. Однак направила клопотання із сенсаційним змістом: вона вагітна і додала копію виписки з медичної карти. Також, за її словами, вона проживає зі своїм чоловіком, з яким і веде спільне господарство.

У червні 2025-го столичний суд відмовився давати волю Колтуновичам, «оскільки розірвання шлюбу суперечило б інтересам подружжя та інтересам їх малолітніх дітей».

Попри те, що у декларації за 2025 рік в Олександра Колтуновича з’явився ще один нащадок на ім’я Емір (перед ним народилися Еліна, Іола, Дамір і Теона), політик знову звернувся до суду з бажанням розлучитися. На момент підготовки цього матеріалу Феміда не сказала остаточного слова (найближче засідання призначено на 23 жовтня).

Додамо, що від попереднього шлюбу в Колтуновича є син Олександр, якого він також щорічно відображає в деклараціях.

Показова деталь. Вперше за час депутатської каденції Колтуновича у його декларації за 2025 рік з’явився запис про користування готельним номером. Він належить держпідприємству апарату Ради, і нардеп почав винаймати номер з грудня 2025 року. Це може свідчити, що між подружжям Колтуновичів дійсно пробігла чорна кішка.

«Сімейні» претензії до Саакашвілі

Поневіряється по судах і нардепка-«слуга Єлизавета Ясько. З квітня 2026 року вона судиться зі своїм цивільним чоловіком, експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Варто додати, що з жовтня 2021 року політик перебуває у грузинській тюрмі.

До Саакашвілі Ясько виставила дві вимоги. Перша – хоче позбавити його батьківських прав. Друга – стягнути аліменти на дитину.

Суть претензій нардепки Єлизавети Ясько до Міхеіла Саакашвілі зводиться до двох вимог: позбавлення батьківських прав і стягнення аліментів

Нагадаємо, що 1 червня 2023 року Ясько повідомила про народження дівчинки, батьком якої є Саакашвілі. Протягом 2021-2022 роках політикиня показувала у деклараціях колишнього президента Грузії, з яким вона спільно проживала, але не перебувала у шлюбі.

Єлизавета Ясько і Міхеіл Саакашвілі під час святкування 30-річчя Незалежності України фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Починаючи з 2023 року, Саакашвілі зник із декларацій Ясько. Натомість там лишилася їхня спільна донька Ясько Жасмін Міхеілівна.

В інтерв’ю «Главкому», яке вийшло у вересні 2024-го, Єлизавета Ясько холодно відреагувала на запитання журналістки щодо її спілкування з Саакашвілі. Депутатка наголосила, що більше не їздить до Грузії. «Він (Міхеіл Саакашвілі – «Главком») перебуває у своїй реальності, дуже непростій. Міхеїл поклав своє, по суті, життя заради Грузії і завдав багато болю різним людям тим, що повернувся туди зараз. А все заради чого? Заради майбутнього Грузії. Ми бачимо, що, на жаль, цей крок не виправдав себе», – констатувала обраниця.

«Главком» попросив столичного адвоката Дмитра Бузанова змоделювати теоретичний розвиток справи Ясько проти Саакашвілі. Важлива ремарка: ані редакція, ані юрист не посвячені у докази позовів цивільної дружини експрезидента Грузії.

За словами адвоката, аліменти позивачка, найімовірніше, отримає. Адже обидва батьки зобов’язані утримувати дитину до її повноліття, і це не залежить від того, які в них стосунки. До речі, батько, якого позбавили батьківських прав, від цього обов’язку теж не звільняється, уточнив співбесідник видання.

«Тож питання не в тому, чи стягне суд аліменти, а в тому, скільки саме. Позивачка просить третину доходу відповідача. Суд може погодитися або зменшити частку, якщо відповідач доведе, що в нього скрутне становище, інші діти чи проблеми зі здоров'ям. Аліменти присуджують від дня подання позову (ч. 1 статті 191 Сімейного Кодексу), тобто від квітня 2026 року», – заявив Бузанов.

Що стосується процедури позбавлення батька батьківських прав, то тут значно складніше, каже адвокат. Він вважає, що для суду – це крайній захід. Тим паче, що Верховний суд послідовно наголошує, що прав позбавляють лише тоді, коли батько свідомо й з власної вини не виконує своїх обов'язків, а змінити його поведінку вже неможливо. Сама по собі несплата аліментів чи життя батька в іншому місті або за кордоном зазвичай недостатня підстава. Суд з’ясовує, чи цікавиться батько дитиною взагалі, і чому так склалося.

Щоправда, є випадки, коли подібні судові позови з позбавлення батьківських прав, були задоволені.

«Отже, у справі все вирішать докази. Якщо позивачка докаже, що батько роками не цікавиться донькою, не підтримує зв’язку навіть дистанційно, не утримує її і не намагався змінити ситуацію, шанси добрі. Якщо доказів мало, суд скоріше відмовить в позові про позбавлення батьківських прав. Важливим є висновок служби у справах дітей, який у таких справах обов’язковий. А з 5 серпня 2026 року справи про позбавлення батьківських прав, крім того, розглядаються з обов’язковою участю прокурора», – підсумував Дмитро Бузанов.

Неафішоване розлучення VIP-сім’ї

15 травня 2024 року народна депутатка Лариса Білозір (депгрупа «Довіра») востаннє публічно відзначила День сім’ї. На її фейсбук-сторінці вийшла світлина з чоловіком Андрієм (син легендарного композитора Ігоря Білозіра і народної артистки України Оксани Білозір) та трьома дітьми.

У колишньої сім’ї Андрія та Лариси Білозір народилося двоє доньок і син фото: Лариса Білозір/Facebook

«Сім’я – це те місце, де нас завжди чекають і люблять, де розуміють і підтримують», – написала обраниця.

У наступних 2025-2026 роках на цю дату Facebook Білозір вже не демонстрував жодних сімейних фото. Ще показовий факт. У День народження, 24 вересня 2026 року Лариса Білозір через соцмережі подякувала усім людям, які поруч із нею. Проте у списку близьких не знайшлося місця для її чоловіка Андрія. Як з’ясував «Главком», все тому, що він уже зі статусом «екс».

20 липня цього року київський суд розірвав шлюб між Андрієм та Ларисою Білозірами, який тривав 21 рік. Ініціатором розлучення виступила пані Лариса.

Ініціатором розриву стосунків із сином відомого композитора Ігоря Білозіра Андрієм виступила Лариса Білозір фото: rada.gov.ua

У позовній заяві вона зазначила, що тривалий час не підтримує з чоловіком Андрієм сімейних відносин; не веде спільного господарства і не має взаємних прав та обов’язків. Також додала, що не планує відновлювати шлюбні стосунки з відповідачем.

Зі свого боку Андрій Білозір не заперечував проти задоволення позову дружини, про що письмово сповістив Феміду.

«Під час розгляду справи судом з’ясовано, що сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові. З часу припинення шлюбних відносин та часу знаходження позову в суді, примирення між сторонами не відбулось. Кожна з сторін не вважає можливим збереження сім’ї», – йдеться у постанові суду.

«Главком» сконтактував із ексчоловіком депутатки Андрієм Білозіром. Він відмовився говорити по суті справи. Уточнив, що «не бачить сенсу давати жодних коментарів».

Ділять майно

Крім того, «Главком» нарахував ще з десяток чинних народних обранців, які розбіглися зі своїми половинками за останні три роки. Наприкінці 2023-го розлучився нардеп-«батьківщинівець» Андрій Пузійчук; у 2024-му: Микола Бабенко (депгрупа «Довіра»), Іван Крулько (ВО «Батьківщина»), Сергій Алєксєєв («Європейська солідарність»), Сергій Нагорняк («Слуга народу»), Артем Чорноморов («Слуга народу»).

Торік статус «одружений/одружена» втратили такі народні депутати: Олександр Пузанов (депгрупи «Платформа за життя та мир»), Муса Магомедов (позафракційний), Юлія Гришина («Слуга народу»), Дмитро Костюк (позафракційний).

До речі, нардеп Костюк відписав частину свого майна колишній дружині Ірині, з якою у нього «відсутнє взаєморозуміння і наявні різні погляди на життя».

Нардеп Дмитро Костюк віддав колишній дружині Ірині квартиру на Житомирщині і старенький позашляховик фото: rada.gov.ua

8 жовтня 2026 року в реєстрі декларацій опубліковано зміни, що відбулися у майновому стані обранця Дмитра Костюка. Зокрема, на підставі договору про поділ спільного майна ексдружині нардепа відійшли квартира площею 34,1 кв. м у Звягелі Житомирської області і автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, 2000 року випуску.

Нардепці Юлії Гришиній після розлучення дістався будинок під Києвом фото: rada.gov.ua

А розлучена нардепка Юлія Гришина на початку вересня стала власницею будинку площею 277,2 кв. м у Вишгороді під Києвом. До цього цією нерухомістю порівну володіли обраниця та її колишній чоловік, який зрештою віддав їй свою частку.

Окремо «Главком» зафіксував двох нардепів, котрі перебували за крок до розпаду сім’ї Це – Олександра Устінова з фракції «Голос» і Сергій Тарута з ВО «Батьківщина». Обоє у 2025 році передумали розлучатися, сповістивши суди про залишення позовних заяв без розгляду.

Ще цікавий момент. До сьогодні один із героїв публікації трирічної давнини, «слуга»-силач Василь Вірастюк продовжує вести активну судову кампанію проти своєї колишньої половинки Інни Вірастюк. Суть його претензій зводилася до зменшення розміру аліментів на двох синів, оскільки тепер нардеп має нову сім’ю і малолітню дитину. Крім того, багато витрат «з’їдає» лікування самого політика, який має групу інвалідності ще з 2017 року. Проте такі аргументи не спрацювали у суді і його позов не було задоволено. Водночас в іншій справі, яка перебуває на стадії розгляду, Вірастюк добивається, аби суд зняв із нього тягар сплати аліментів.

Віталій Тараненко, «Главком»