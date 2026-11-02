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Росія анонсувала домовленості з Україною стосовно прифронтових міст

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія анонсувала домовленості з Україною стосовно прифронтових міст
Наразі сторони ще визначають населені пункти і регіони, де можуть відбутися наступні місії
фото: кадр з відео

Омбудсмани двох країн домовилися продовжити гуманітарні місії на регулярній основі

Після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області Росія заявила про домовленості з Україною щодо проведення подібних місій в інших прифронтових населених пунктах. Про це повідомила журналістам російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова, пише «Главком».

За словами Лантратової, досвід спільної роботи з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем показав, що гуманітарні домовленості дають змогу допомагати цивільним навіть у складних умовах.

«Ми домовилися про проведення регулярних гуманітарних місій. Це дуже важливий крок. Продовжуємо спільну роботу з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем», – заявила російська омбудсменка.

За словами Лантратової, наразі сторони не визначили конкретних населених пунктів і регіонів, де можуть відбутися наступні місії. Водночас вона зазначила, що гуманітарну допомогу планують передавати не лише жителям Олешок, а й людям на прилеглих територіях.

«Як буде в майбутньому, покаже час. Наразі у нас немає списку конкретних місць чи регіонів. Ми виходимо з потреб, які є. Ми бачили ситуацію в Олешках, бачили потреби людей і розуміли, що тут потрібно оперативно реагувати. Ми відреагували. Розуміємо, що потреба в медикаментах і продуктах харчування є не лише в Олешках, а й на прилеглих територіях. Саме тому ми вже домовилися, що проводитимемо регулярні гуманітарні місії з передачі допомоги», – заявила Лантратова.

Російська омбудсменка також зазначила, що сторони мають намір підтримувати жителів, які вирішили залишитися в Олешках. За її словами, умови життя в місті залишаються вкрай складними.

Український омбудсман Дмитро Лубінець також повідомив про домовленість продовжити гуманітарну роботу для цивільних поблизу лінії фронту. За його словами, операція в Олешках має стати першим кроком до регулярних місій в інших населених пунктах, де люди потребують допомоги.

Гуманітарну операцію в Олешках провели після домовленостей України та Росії про локальне припинення вогню. Режим тиші діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Під час місії жителям доставили гуманітарну допомогу, а охочим виїхати забезпечили можливість евакуації.

За даними першої леді США Меланії Трамп, з Олешок евакуювали понад 750 людей. До організації операції долучилися український омбудсман Дмитро Лубінець і його російська колега Яна Лантратова за сприяння та координації Меланії Трамп.

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Теги: Олешки росія перемир'я Україна війна

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