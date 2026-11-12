Влучання дрона у багатоповерхівку в Києві: є загибла та п'ятеро поранених (оновлено)

Наслідки удару ворожого дрона по девʼятиповерховому житловому будинку у Києві

Попередньо, є часткове руйнування багатоповерхівки на рівні п'ятого поверху

У Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

За словами мера, загоряння охопило поверхи з третього по шостий, також зафіксовано часткове руйнування конструкцій будинку на рівні п'ятого поверху. На місці влучання продовжують працювати всі екстрені служби.

Оновлено о 9:30

Станом на 09:30 відомо, що внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до п'яти осіб – медики надають усім необхідну допомогу.

Внаслідок атаки у будинку виникла пожежа фото: Київ24

За даними Київ24, у будинку виникла пожежа, частина балконів обвалилася, а подвір’я всипане уламками. Вибуховою хвилею також вибило вікна в сусідніх будівлях.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону. Постраждалих немає.