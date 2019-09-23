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    Події в Україні

    У Краматорську вперше з 2014 року запустили святковий салют

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    Салют запустили на честь&nbsp;85-річчя Новокраматорського машинобудівного заводу - У Краматорську вперше з 2014 року запустили святковий салют
    Салют запустили на честь 85-річчя Новокраматорського машинобудівного заводу

    Далеко не всі жителі міста поставилися до салюту з захопленням

    Увечері 21 вересня вперше за п'ять років у Краматорську відбувся святковий салют. Приводом до цього стало 85-річчя Новокраматорського машинобудівного заводу.

    Про це повідомляє Kramatorsk.info.

    Наголошується, що далеко не всі жителі міста поставилися до салюту з захопленням. 

    «Коли в ЗМІ опубліковали програму святкових заходів, в місцевих групах соцмереж досить критично обговорювали ідею з салютом, вважаючи, що зараз для таких розваг не час, тим більше що у багатьох людей досі неоднозначна реакція на гучні звуки пострілів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у квітні 2014 року Краматорськ захопили російські бойовики. У середині того ж місяця українські війська захищали краматорський аеродром, який відігравав вагоме стратегічне значення для України. Військових обстрілювали з важкої зброї.

    Оборона аеродрому тривала протягом 47 днів, а 5 липня 2014 року українські війська звільнили Краматорськ.

    До слова, гуморист Сергій Сивохо за дорученням Банкової займатиметься проблемами Донеччини і окупованими районами.

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