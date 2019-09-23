У Краматорську вперше з 2014 року запустили святковий салют
Далеко не всі жителі міста поставилися до салюту з захопленням
Увечері 21 вересня вперше за п'ять років у Краматорську відбувся святковий салют. Приводом до цього стало 85-річчя Новокраматорського машинобудівного заводу.
Про це повідомляє Kramatorsk.info.
Наголошується, що далеко не всі жителі міста поставилися до салюту з захопленням.
«Коли в ЗМІ опубліковали програму святкових заходів, в місцевих групах соцмереж досить критично обговорювали ідею з салютом, вважаючи, що зараз для таких розваг не час, тим більше що у багатьох людей досі неоднозначна реакція на гучні звуки пострілів», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у квітні 2014 року Краматорськ захопили російські бойовики. У середині того ж місяця українські війська захищали краматорський аеродром, який відігравав вагоме стратегічне значення для України. Військових обстрілювали з важкої зброї.
Оборона аеродрому тривала протягом 47 днів, а 5 липня 2014 року українські війська звільнили Краматорськ.
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