У Криму перекрито трасу через вибухи на полігоні окупантів

На Старокримському полігоні детонують боєприпаси

У тимчасово окупованому Криму перекрито трасу «Таврида» у зв’язку з вибухами на полігоні в Кіровському районі. Про це повідомив представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов.

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«У зв'язку із виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі перекрито трасу «Таврида». Схему руху автомобільного транспорту буде опубліковано найближчим часом», – написав він у телеграм-каналі.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

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Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.