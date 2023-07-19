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В окупованому Криму пролунали вибухи: відбулася детонація боєприпасів

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали вибухи: відбулася детонація боєприпасів
У Криму пролунали вибухи на полігоні
фото: скріншот

Прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів. Про це інформує Telegram-канал «Кримський вітер».

«На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, продовжується детонація», - йдеться у публікації.

Зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпера. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

Також у ніч на 19 липня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». У місцевих пабліках повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

Зокрема у ніч на 19 липня у тимчасово окупованому Криму у Севастополі пролунала серія вибухів у районі Козачої бухти. Вони можуть бути пов'язані з черговою російською ракетною атакою по містах України. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі.

Теги: Крим вибух Telegram

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