Повітряні сили не виключають можливої «помсти» РФ за вибухи на Кримському мосту

Росії треба показати якусь перемогу

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може «показати свою міць» у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом. Про це він сказав на брифінгу, передає «Укрінформ».

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«У мене інформації немає. Інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що «духовні скрепи» Росії (спрацюють – «Главком»). Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму «міць російську». Вони традиційно можуть це зробити, як вони це завжди роблять», – сказав він.

Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту 17 липня щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

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У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.