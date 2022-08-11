У Криму рашисти знищили СТО, на якій відмовилися обслуговувати ворожу техніку (відео)

Крим вже готується повертатися до України

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники знищили станція техобслуговування (СТО) через те, що власник відмовився обслуговувати ворожу техніку. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Кримська бавовна».

«Отак, без суду, без слідства, просто приїхали і знесли бізнес, який людина розвивала роками. І все тільки тому, що на хамське ставлення до себе чоловік відповів достойно, не побоявшися», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Крим вже готується повертатися до України «у рідну гавань і все буде по закону».

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».