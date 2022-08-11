Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони України радить російським гостям не відвідувати український Крим (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони України радить російським гостям не відвідувати український Крим (відео)
У тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи
фото з соцмереж

«Жоден сонцезахисний крем не захистить від небезпечних наслідків куріння»

Росіянам краще не відвідувати український Крим, щоб оминути небезпечних наслідків. Відповідну заяву зробило Міністерство оборони України.

«Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул. Тому що жоден сонцезахисний крем не захистить їх від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Тепер в Новофедорівці, після вчорашніх вибухів, майже пусті пляжі. Люди масово тікають з окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: окупанти Україна росія війна в Україні війна Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни так і не зрозуміли, чому військові дії почали відбуватись поруч із ними
Втеча з Криму. Росіянки ридають у заторах перед Кримським мостом (відео)
Вчора, 13:43
9 серпня прогриміли вибухи у Новофедорівці в окупованому Криму
Вибухи у Криму: окупаційна влада назвала кількість постраждалих
Вчора, 12:52
Росія відкрила міст через Керченську протоку у 2018 році
Коли ЗСУ знищать Кримський міст: генерал зробив прогноз
Сьогодні, 10:31

Події в Україні

У Харкові снаряд влучив у двір житлового будинку (фото)
У Харкові снаряд влучив у двір житлового будинку (фото)
Міноборони України радить російським гостям не відвідувати український Крим (відео)
Міноборони України радить російським гостям не відвідувати український Крим (відео)
У Росії виникли проблеми з експортом зброї, – британська розвідка
У Росії виникли проблеми з експортом зброї, – британська розвідка
Коли ЗСУ знищать Кримський міст: генерал зробив прогноз
Коли ЗСУ знищать Кримський міст: генерал зробив прогноз
Окупанти за ніч випустили по Луганщині 12 ракет
Окупанти за ніч випустили по Луганщині 12 ракет
У Марганці під ворожий вогонь потрапив будинок ветерана журналістики
У Марганці під ворожий вогонь потрапив будинок ветерана журналістики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
44K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
43K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
29K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
26K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 
23K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту