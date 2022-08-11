Міноборони України радить російським гостям не відвідувати український Крим (відео)

«Жоден сонцезахисний крем не захистить від небезпечних наслідків куріння»

Росіянам краще не відвідувати український Крим, щоб оминути небезпечних наслідків. Відповідну заяву зробило Міністерство оборони України.

«Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул. Тому що жоден сонцезахисний крем не захистить їх від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Тепер в Новофедорівці, після вчорашніх вибухів, майже пусті пляжі. Люди масово тікають з окупованого Криму.