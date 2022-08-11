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Коли ЗСУ знищать Кримський міст: генерал зробив прогноз

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли ЗСУ знищать Кримський міст: генерал зробив прогноз
Росія відкрила міст через Керченську протоку у 2018 році
фото з відкритих джерел

Удар по Кримському мосту буде вирішальною фазою успіху України у війні

Українські військові найближчим часом навряд чи завдаватимуть ударів по Кримському мосту. Однак цей об’єкт стане ціллю для ЗСУ у перспективі. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в коментарі «Обозревателю».

«По-перше, звичайно, він дуже захищений, нейтралізувати його складно. Це не Антонівський міст, по якому ми можемо завдавати системні удари. Для того, щоб нейтралізувати Кримський міст, щоб зруйнувати його, потрібні дуже великі і бойові засоби, і засоби придушення системи протиповітряної оборони, які там розгорнула Росія», – сказав Маломуж.

Наразі, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, у військовому і стратегічному плані гострої необхідності в руйнуванні Кримського моста немає.

«Зараз ми не зможемо скоординувати всі сили, щоб завдати удару, який зіграє вирішальну роль в руйнуванні моста, але при підготовці операції, при постачанні великих засобів сил і техніки, при концентрації вогневих можливостей, великих зарядів, в процесі загальної операції ми зможемо отримати максимальний ефект від руйнування моста», – пояснив він.

Генерал вважає, що перспектива оточення росіян на півдні з'явиться у разі проведення масштабного наступу на Херсонському та Запорізькому напрямках, коли руйнуватимуться ворожі штаби, склади та мости. Тоді, з його слів, це і стане вирішальною фазою успіху України.

«І для того, щоб перекрити постачання озброєнь і техніки ворога, а тим більше створити паніку, це буде найважливішим фактором. Він буде грати як військову роль – недопущення поповнення резервів російської армії, так і, головне, морально-політичну, тому що загальна паніка і серед військових, і серед мирного населення, звичайно, призведе до серйозних змін у свідомості росіян. Це може викликати масову втечу з Криму як військових, так і цивільних, які підтримують Росію», – прогнозує Маломуж.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше колишній командувач військ НАТО Філіп Брідлав закликав Україну знищити Кримський міст. Він наголосив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети «Гарпун». 

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Теги: Крим Кримський міст війна в Україні росія окупанти окупація

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