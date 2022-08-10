Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»

Літаки окупантів щодоби злітали з аеродрому «Саки»

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України припускають, що внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму знищено близько десяти літаків окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Пресофіцер зазначив, що на військовому аеродромі «Саки» окупанти зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

«З цього аеродрому постійно, щодоби злітали літаки окупантів. Вони перебувають в небі довкола України фактично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки та екіпажі. Виведення з ладу аеродрому – це добре, а якщо там було знищено ще з десяток літаків – це взагалі маленька перемога», – сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил додав, що цей аеродром має також закопаний авіаносець, який має назву «Нитка». Там вчать корабельну авіацію сідати і причіплюватись спеціальним гаком за трос, що є імітацією посадки на корабельну палубу.

Ігнат розповів, що протягом останніх трьох місяців російські літаки не залітали у радіус дії української системи ППО, але мали на собі протирадіолокаційні ракети. Також за його інформацією, у Криму є ще близько п’яти аеродромів, подібних до аеродрому «Саки».

«За вибухами, які ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів – склад авіаційного озброєння, тому що була серйозна детонація, значить склад таки було уражено. Уражено літаки Су-34, Су-24, можливо, вертольоти», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.