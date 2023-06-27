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У Криму з’явилася нова база забезпечення окупантів: супутниковий знімок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму з’явилася нова база забезпечення окупантів: супутниковий знімок
Нова база забезпечення росіян у Криму
супутниковий знімок: «Схеми»

Армія РФ, імовірно, збільшує свою присутність на території півострова

Поблизу Сімферополя в тимчасово окупованому Криму з'явилася нова база забезпечення російських загарбників. Про це повідомляють «Схеми», проєкт «Радіо Свободи».

Як зазначається, нова база зафіксована на території села Широке.

Судячи з супутникового знімку Planet Labs, на території бази розташовані казарми, сотні вантажівок, позашляховиків та автоцистерн, які перевозять паливо.

Військові експерти припускають, що це може свідчити про збільшення присутності армії РФ у тимчасово окупованому Криму.

Також «Схеми» ідентифікували підрозділ, який базується у Широкому. Ним виявилася 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОБМТЗ), місце дислокації військової частини – місто Уссурійськ, Далекий Схід РФ.

Супутниковий знімок за 23 червня свідчить, що нова база розташовується у двох місцях на території села Широке, яке у 25 кілометрах на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому Криму. 

За допомогою військового експерта Михайла Жирохова журналісти змогли ідентифікувати техніку на території бази. Передусім, це військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Також на знімку можна побачити об’єкти, які, ймовірно, є казармами для російських військових.

Розгортання бази, судячи з фото, в цьому місці розпочалось ще в березні 2023 року. Раніше тут було фермерське господарство.

Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, супутник зафіксував і в іншій ділянці села Широке. Ще у 2022 році тут також була техніка, однак не військова і в меншій кількості.

Крім того, поряд із новою базою у Широкому є залізнична станція, а в селищі Гвардійське, що також неподалік – розташований аеродром, де базуються бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, якими росіяни обстрілюють Україну.

6 фото
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Нова база забезпечення росіян у Криму
супутникові знімки: «Схеми»

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 27 червня було підірвано залізничні колії.

Раніше, 26 червня, у Криму спалахнула масштабна пожежа. Горіли склади російських загарбників. 

Як повідомлялося, у Криму росіяни почали масово звозити військову техніку на аеродром Октябрського. Він розташований фактично в центрі захопленого росіянами півострова.

Теги: Крим окупанти військова техніка

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