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В окупованому Криму знову підірвано залізничні колії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Криму знову підірвано залізничні колії
На місці події працюють співробітники окупаційної адміністрації
фото ілюстративне

Унаслідок підриву на перегоні «Петрово-Владиславівка» зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда

У тимчасово окупованому Криму знову підірвано залізничні колії. Відновлення триватиме кілька годин. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За даними каналу, внаслідок підриву на перегоні «Петрово-Владиславівка» зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

При цьому постраждалих нема, на місці працюють співробітники окупаційної адміністрації.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що «ремонтні роботи орієнтовно займуть від чотирьох до восьми годин».

Також Telegram-канал Mash повідомив, що уламки безпілотника знайшли у полі під Джанкоєм у Криму - неподалік залізничної станції. Попередньо БПЛА було збито ППО. Під час падіння він вибухнув, на місці утворилася вирва. Нині місце оточене.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

Теги: Крим залізниця

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