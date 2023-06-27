В окупованому Криму знову підірвано залізничні колії

Унаслідок підриву на перегоні «Петрово-Владиславівка» зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда

У тимчасово окупованому Криму знову підірвано залізничні колії. Відновлення триватиме кілька годин. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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За даними каналу, внаслідок підриву на перегоні «Петрово-Владиславівка» зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

При цьому постраждалих нема, на місці працюють співробітники окупаційної адміністрації.

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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що «ремонтні роботи орієнтовно займуть від чотирьох до восьми годин».

Також Telegram-канал Mash повідомив, що уламки безпілотника знайшли у полі під Джанкоєм у Криму - неподалік залізничної станції. Попередньо БПЛА було збито ППО. Під час падіння він вибухнув, на місці утворилася вирва. Нині місце оточене.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.