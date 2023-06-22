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ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську
Українські воїни вибивають росіян із окупованих територій
фото ілюстративне

Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське

Вночі у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Бердянськ вночі зустрічав «бавовну». В 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське Бердянського району», – йдеться в повідомленні.

Після вибуху виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину.

ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську фото 1
ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську фото 2

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.

За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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