ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську

Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське

Вночі у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Бердянськ вночі зустрічав «бавовну». В 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське Бердянського району», – йдеться в повідомленні.

Після вибуху виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.

За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.