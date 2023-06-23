З'явилося відео моменту удару по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому показані удари по Чонгарському мосту вранці, 22 червня.

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Судячи з кадрів відео, ракета завдала удару по проїжджій частині мосту, після чого в небо піднялася велика хмара з уламків та диму.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Пізніше стало відомо, як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни.

На складеній міноборони РФ карті, цими мостами проходить найкоротша дорога з півострова в Генічеськ і Мелітополь, до якого окупаційна влада «перенесла» столицю Запорізької області. Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар). Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території, підтвердив військовий аналітик Ян Матвеєв.

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До слова, на Камчатці розпочалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Вулкану поки що привласнили «жовтий» підвищений код небезпеки для авіації, оскільки викидів попелу не спостерігається. Якщо активність суттєво підвищиться, викиди можуть становити небезпеку для повітряної техніки.