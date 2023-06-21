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Путін фантазує про шалені втрати техніки ЗСУ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін фантазує про шалені втрати техніки ЗСУ (відео)
Диктатор РФ стверджує, що Україна нібито не проводить ніяких активних бойових дій
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що РФ нібито знищила 245 українських танків та приблизно 678 бронемашин різного типу

Російський диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Збройні сили РФ станом на ніч 21 червня нібито знищили «245 танків противника та приблизно 678 бронемашин різного типу». Про це він розповів росЗМІ.

За словами очільника країни-терористки йдеться про танки Leopard, французьку колісну техніку та американські бронемашини.

«Все є. Горять за милу душу», – сказав Путін.

Також диктатор РФ стверджує, що Україна нібито не проводить ніяких активних бойових дій, а Росія «спостерігає затишшя». Як зазначив Путін, це пов’язано з «серйозними втратами противника як в особовому складі, так і в техніці».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що прогрес на полі бою йде «повільніше, ніж хотілося б», проте контрнаступ – це «не голлівудський фільм».

Зазначимо, сили оборони продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

Раніше стало відомо, що влада країни-агресора створює новий механізм, який легалізує можливість умовного «звільнення» більшості ув'язнених з колоній в обмін на їхню участь у війні проти України, мобілізації чи укладання контрактів з міноборони РФ.

До слова, міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.

Теги: путін військова техніка контрнаступ

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