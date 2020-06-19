Поліція з понеділка посилює контроль за карантином



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Поліція з понеділка почне жорсткіше реагувати на порушення карантину

Українська влада стурбована можливістю італійського або іспанського сценаріїв поширення коронавірусу

З наступного тижня в Україні посилюють контроль за дотриманням карантину. Про це після засідання Кабміну в п'ятницю, 19 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він вважає, що для недопущення італійського або іспанського сценаріїв потрібно повернутися до накладання штрафів за порушення карантину.

«У нас є Держпродспоживслужба і Нацполіція, у нас врегульовано накладення штрафів за порушення карантину. Ми вважаємо, що з понеділка ці два органи повинні більш жорстко реагувати. Ми не можемо допустити такого сценарію, який ми спостерігали в Італії або Іспанії, - сказав він.

У свою чергу головний санлікар Віктор Ляшко нагадав, що кожен шостий об'єкт порушує протиепідемічні норми.

«Ці порушення призводять до інфікування. Є порушення в транспорті», - сказав він, закликавши українців дотримуватися карантинних обмежень.

У той же час в МВС повідомили, що щодня для забезпечення карантинних заходів і безпеки в Україні залучаються понад 16,5 тисячі правоохоронців.

«З них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки медустанов, де проходять лікування інфіковані з коронавірусом. До поліцейських щодня для забезпечення карантину приєднуються 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників і 22 співробітники ДСНС», - йдеться в повідомленні.

У МВС також повідомили, що поліція склала 12 694 адміністративних протоколи за порушення правил карантину. Відкрито 169 кримінальних проваджень.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві. Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці. Співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

Сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Також нагадаємо, що оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

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