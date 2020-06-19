Чи змусять доплачувати інвесторів «Укрбуду»? У «Київміськбуді» прокоментували ситуацію



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Кушнір запевнив, що «Київміськбуд» готовий прийняти і добудувати всі об’єкти «Укрбуду»

Ми не будемо добудовувати за кимось за рахунок інвесторів «Київміськбуду, - Кушнір

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір запевняє, що інвесторів «Укрбуду» не змушуватимуть доплачувати за вже куплені квартири. Про це Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому».

Голова правління будівельного холдингу вважає, що об’єкти «Укрбуду» здатні прогодувати самі себе, хоча з компанії виведено забагато грошей.

«Але ми знаємо, як вийти в плюс, інакше братися за це немає сенсу. Ми не будемо добудовувати за кимось за рахунок інвесторів «Київміськбуду». Просто необхідно, щоб кожен на своєму місці не заважав процесу, а допомагав. Цього чекає 13 тисяч сімей», - наголосив Кушнір.

Кушнір запевнив, що «Київміськбуд» готовий прийняти і добудувати всі об’єкти «Укрбуду».

«Ми приймаємо всі об’єкти, які нам готові передати. Але не завжди замовники (користувачі чи власники земельних ділянок) йдуть на зустріч. Багато хто хоче додатково заробити на цьому, але це не той випадок», - запевнив Кушнір і додав, що при вирішенні всіх озвучених проблемних питань коштів від інвесторів буде достатньо.

Що стосується прибутковості об’єктів «Укрбуду», то, за словами голови правління «Київміськбуду, «після ретельного аудиту й того, що побачили по балансу, картина далеко нерайдужна».

«Ми сподіваємось щонайменше отримати невеликий прибуток. І будемо цього прагнути, адже ні в кого немає зайвих грошей на виправлення чиїхось помилок, і черги на добудову цих об’єктів я також не бачу», - зауважив Кушнір.

Як повідомлялося, у середині грудня минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будувалися під егідою «Укрбуду», звернулись до Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувалася на будівельних майданчиках».

Пізніше представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» має добудувати 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Нагадаємо, ексдепутата, колишнього президента компанії-забудовника «Укрбуд» Максима Микитася підозрюють в організації схеми з заволодіння 82 млн грн на махінаціях із квартирами для Національної гвардії. Нацгвардії спочатку виділяли квартири в елітному Печерському районі Києва, а потім вирішили змінити їх на квартири на околиці. При цьому вартість їхня не змінилася.

На початку квітня Антикорупційний суд стягнув із забудовника Микитася заставу у сумі 80 млн грн на користь держави.