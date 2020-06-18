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    На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)

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    Пожежа сталася у 25-поверховому будинку - На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Пожежа сталася у 25-поверховому будинку
    Фото: ДСНС

    Згоріла квартира на 17 поверсі

    Сьогодні, 18 червня, сталася пожежа у будинку на проспекті Оболонському, 1 в Оболонському районі столиці.

    Так, об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що з вікна однієї із квартир на 17 поверсі 25-поверхового житлового будинку йде дим.

    По прибуттю на місце виклику найближчих пожежно-рятувальних підрозділів рятувальники відразу ж приступили до евакуації мешканців із верхніх поверхів. Щоб потрапити до осередку займання в квартирі та ліквідувати його, вогнеборцям довелося використовували бензоріз для відкривання дверей. Потрапивши у квартиру, було встановлено, що пожежа виникла в житловій зоні кухні-студії. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу об 11:38 на площі 10 кв. м було локалізовано, а об 11:44 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 11 осіб із верхніх поверхів.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, особисті речі та віконна рама, закопчено стіни та стелю квартири.

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    На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    На Оболоні горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (фото)

    На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі не має.

    Причина виникнення загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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